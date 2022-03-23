شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الجندى بعد غيابه عن كأس العالم للخماسى الحديث: لحظة صعبة.. وسأقاتل للعودة بقوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب أحمد الجندي، صاحب فضية أولمبياد طوكيو في الخماسي الحديث، عن حزنه لغيابه عن بطولة كأس العالم للكبار التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 22 حتى 27 مارس الجاري بسبب الإصابة في الكتف.

ونشر الجندي صورة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "بداية صعبة للموسم، للأسف لن أكون جزءا من بطولة كأس العالم للخماسي الحديث في مصر الأولى بعد أولمبياد طوكيو نتيجة إصابة في الكتف".

وأضاف: "حزين للغاية لعدم المشاركة في البطولة خاصة في بلدي مصر لكن هذه اللعبة تدفعنا دائما للقتال وعندما تكون الأمور صعبة فيجب أن نكون أقوياء". وأتم: "أتمنى كل التوفيق لمنتخب مصر في البطولة".

يذكر أن الجندي حقق فضية الخماسي الحديث في أولمبياد طوكيو 2020 كأول ميدالية مصرية وعربية وأفريقية في التاريخ بإنجاز كبير.