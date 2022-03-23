شكرا لقرائتكم خبر عن بيرسي تاو.. ساحر جنوب أفريقى تطارده الإصابات مع الأهلى ومنتخب الأولاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "استبعاد وتصريح مثير للجدل وفترة غياب طويلة".. غموض كبير يحيط بالجناح الطائر بيرسي تاو لاعب الأهلى، ويهدد مستقبله في القلعة الحمراء، خاصة أن هذا الجدل جاء تزامنا مع تراجع ملحوظ في مستوى اللاعب مع الأهلي.

واستبعد هوجو بروس، المدير الفني لمنتخب جنوب أفريقيا، جناح النادي الأهلي بيرسي تاو من معسكر منتخب الـ"بافانا بافانا"، وفسر قرار الاستبعاد بتصريح أكثر قسوة من صدمة الاستبعاد، حيث قال إنه من الأفضل ألا يلعب "تاو" كرة القدم لمدة 6 أشهر، مؤكدا أن صحة اللاعب البدنية ليست جيدة.

ومرت مسيرة بيرسي تاو مع الأهلي بالعديد من المطبات، حيث تعرض لإصابة بتمزق في العضلة الضامة خلال وجوده مع منتخب بلاده سبتمبر العام الماضى، وعاد في نهاية أكتوبر من نفس العام ونجح في تسجيل 5 أهداف مع الأهلي.

لكن تاو تعرض للإصابة في مباراة الأهلي وسموحة بكأس الرابطة وشُخصت الإصابة بإجهاد في العضلة الضامة، كما أبعدته الإصابة بتمزق في العضلة الأمامية عن المشاركة مع الأهلي بمونديال الأندية.

عاد بيرسي تاو للمشاركة مع الأهلي في دوري أبطال أفريقيا، ولعب مباريات صن داونز والهلال والمريخ، وفي المباراة الأخيرة تمكن من تسجيل أول أهدافه الأفريقية مع الأهلي، بعدها أعلن هوجو بروس انضمامه لقائمة الأولاد.

لكن جاءت تصريحات الإصابة الأخيرة لمدرب جنوب أفريقيا، لتثير الغموض حول مستقبل اللاعب في الأهلي، فهل يكتب شبح الإصابات تتر نهاية الساحر الأسمر مع بطل أفريقيا؟