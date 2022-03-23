شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل جلسة طارق العشرى مع مهند لاشين بعد فرمان كارلوس كيروش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص طارق العشرى المدير الفني لطلائع الجيش على عقد جلسة مع لاعبه مهند لاشين لمساندته معنوياً عقب قرار استبعاده من صفوف منتخب مصر حيث فاجأ كارلوس كيروش المدير الفني للفراعنة الكثيرين باستبعاد اللاعب من خياراته لمباراتي السنغال الحاسمتين، ويلتقي منتخبا مصر والسنغال يومي 25 و29 مارس الحالي، في الدور الفاصل المؤهل لكأس العالم، قطر 2022.

وطالب العشرى لاعبه باستمرار القتال في التدريبات والمباريات للعودة لصفوف منتخب مصر في المرحلة المقبلة، مؤكداً أنه لايزال صغير السن وبإمكانه تحقيق كل أحلامه الكروية شريطة الاجتهاد والتركيز، ومن جانبه طمأن مهند لاشين مدربه أنه راضى بقرار كيروش ويتمنى التوفيق لزملاؤه بتحقيق حلم المصريين بالصعود للمونديال.

وكان مهند لاشين متواجداً في صفوف منتخب مصر أثناء مشاركته في كأس الأمم الافريقية التي أقيمت بالكاميرون وساهم في صعود الفراعنة للمباراة النهائية قبل أن يضيع ركلة ترجيح كانت كافية لخسارة المنتخب الوطنى للقب الافريقى لصالح السنغال .

وقاد مهند لاشين فريقه طلائع الجيش للتتويج بالسوبر المحلى بداية هذا الموسم على حساب الاهلى بجانب دوره الملموس طوال الموسم الماضى والحالى في تشكيلة الطلائع.

وحدد مسئولو الطلائع بعض الشروط للموافقة بشكل نهائي على بيع مهند لاشين في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة على رأسها إنهاء الفريق لمباريات الدوري هذا الموسم في مركز مناسب وتوديع نغمة الهبوط التي تلاحقهم بشدة منذ بداية الموسم ، بجانب تلقى مهند لاشين لعرض مالى مميز لاسيما أن اللاعب تلقى عرضاً من فيوتشر وبيراميدز في الميركاتو الشتوى الأخير بجانب ترشيحات من وكلاء اللاعبين ربطت بين اللاعب وبين النادى الأهلى الذى يسعى لتأمين خط وسطه حال الموافقة على رحيل المالى أليو ديانج للاحتراف الاوربى.