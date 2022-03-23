محمد إيهاب يعلن تتويجه بفضية اولمبياد ريو دي جانيرو 2016 بعد إيقاف الرباع الكازاخستاني

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن محمد إيهاب، البطل المصري في رفع الأثقال، تتويجه بالميدالية الفضية في أولمبياد ريو دى جانيرو، وذلك قرار إيقاف الكازاخستاني نجات رحيموف صاحب الميدالية الذهبية لـ8 سنوات وتجريده من الميدالية.

وعبر صفحته الشخصية بموقع "فيس بوك"، كتب إيهاب قائلاً: "الحمد لله وما توفيقى إلا بالله .. سبحانه العدل الذى يدبر الأمر من فوق سبع سماوات.. تضيع أولمبياد طوكيو بلا سبب فيأتى الله بفضية أولمبياد الريو بلا طلب".

وأضاف بطل مصر: "أعلنت اليوم محكمة التحكيم الرياضية يوم الثلاثاء 22 مارس 2022 إيقاف الرباع الكازاخستاني نجات رحيموف، الذي فاز بذهبية وزن 77 كيلوجراما في أولمبياد ريو 2016، ثماني سنوات بسبب المنشطات وسيتم تجريده من ميداليته".

وكانت محكمة التحكيم الرياضية قد قررت أن العقوبة المناسبة ستكون 8 سنوات من عدم الأهلية واستبعاد جميع نتائج رحيموف التنافسية بداية من 15 مارس 2016.

وعوقب رحيموف، الذي فاز أيضاً بالميدالية الذهبية في بطولة العالم عام 2015، بالإيقاف سابقاً لمدة عامين في يونيو 2013 بسبب المنشطات أيضاً.

وكان رحيموف قد حصل على المديالية الذهبية في أولمبياد ريو دي جانيرو بعد رفع إجمالي 379 كجم وكان قد حطم الرقم العالمي وقتها. أما محمد إيهاب فحقق إجمالي 361 كجم وحصد الميدالية البرونزية ولكن بعد استبعاد نتائج رحيموف سيصعد للمركز الثاني والميدالية الفضية.