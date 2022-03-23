شكرا لقرائتكم خبر عن المستشار الإعلامي للاتحاد السنغالي: حظوظ مصر أكبر فى التأهل وعلينا الحذر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى أليو جولوكو، المستشار الإعلامي للاتحاد السنغالي لكرة القدم، أن منتخب مصر حظه أكبر في التأهل للمونديال خلال مواجهة بلاده نظرا للتاريخ الكبير للفراعنة وقوة عناصرهم.

وقال جولوكو، خلال تصريحاته لبرنامج كورة كل يوم على قناة الحياة: "كل لاعبي منتخب السنغال جاهزون دون أي إصابات، ومستعدون لمواجهة مصر".

وأضاف: "مصر منتخب قوي جدا وصاحب تاريخ كبير في أفريقيا فهو الأكثر تتويجا بكأس أفريقيا، وهو المرشح صاحب الحظ الأكبر في التأهل، ولذلك علينا الحذر من مواجهتهم".

وأوضح أن منتخب أسود التيرانجا قادمون لتحقيق نتيجة إيجابية في مصر، ونعشق مصر بلدا وشعبا، فهى بلدنا الثاني، وسنأتي لتحقيق نتيجة إيجابية".

وأضاف: "اخترنا المغرب لإقامة المعسكر التحضيري لقربها من مصر وتشابه الطقس والمناخ، كما أنها قريبة من مصر ومن أوروبا حيث لم يحتاج لاعبونا المحترفين السفر لمسافات طويلة".