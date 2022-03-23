شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قائمة هدافى منتخب مصر أمام السنغال تاريخيا.. عمرو زكى يتصدر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتلى عمرو زكى، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، قائمة هدافى الفراعنة أمام منتخب السنغال في تاريخ مواجهات المنتخبين تاريخيا، قبل المواجهتين الحاسمتين المقرر لهما 25 و29 مارس الجاري للتأهل لكأس العالم 2022.

ونجح 9 لاعبين في هز شباك منتخب السنغال بقميص منتخب مصر خلال 14 مباراة تواجه فيه الفراعنة مع أسود التيرانجا، والتي يتقدمهم عمرو زكى الذى نجح في تسجيل 3 أهداف آخر في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2006.

عمرو زكى "3 أهداف"

أحمد حسام ميدو "هدفين"

أيمن يونس "هدف"

حازم إمام "هدف"

هادي خشبة "هدف"

حسام حسن "هدف"

حسن مصطفى "هدف"

عماد متعب "هدف"

أحمد حسن "هدف"

ويلتقى منتخبا مصر والسنغال يومى 25 و29 مارس الجاري، فى الدور الفاصل المؤهل لنهائيات كأس العالم 2022، وتعد هذه المواجهة تكرارا للمباراة النهائية فى كأس الأمم الأفريقية الأخيرة بالكاميرون يوم 6 فبراير الماضي، والتى حسمها منتخب السنغال، ليُتوج باللقب لأول مرة فى تاريخه، بعد الفوز بركلات الترجيح، ونستعرض فى السطور التالية استعدادات الفراعنة لهاتين المباراتين الحاسمتين..

سيكون موعد مباراة مصر والسنغال فى ذهاب الدور الفاصل لتصفيات كأس العالم 2022، هو الجمعة 25 مارس فى التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة باستاد القاهرة الدولى، أما موعد مباراة الإياب فهو الثلاثاء 29 مار فى السابعة مساءً بتوقيت القاهرة على استاد ديامنياديو الأوليمبي

وكشف كيروش عن قائمة منتخب مصر التي تستعد لمواجهة السنغال، حيث ضمت 23 لاعبا، من بينهم 3 حراس مرمى، بالإضافة إلى 8 لاعبين فى خط الدفاع، و6 في خط الوسط، ومثلهم فى خط الهجوم.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - محمد أبوجبل - محمد صبحي.

خط الدفاع: عمر جابر - عمر كمال - محمود حمدي "الونش" - ياسر إبراهيم - محمد عبدالمنعم - محمود علاء - أيمن أشرف - أحمد فتوح.

خط الوسط: حمدي فتحي - نبيل عماد دونجا - عمرو السولية - إمام عاشور - محمد النني - محمد مجدي "قفشة".

خط الهجوم: محمد صلاح - محمود حسن "تريزيجيه" - عمر مرموش - أحمد سيد "زيزو" - مصطفى محمد - مروان حمدي.