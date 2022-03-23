شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد ناجى: الحارس اللى مبيتكلمش مع اللاعيبة "هربانة منه".. وهذه نقطة ضعف ميندى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه أحمد ناجي، مدرب حراس مرمى سموحة، نصيحة خاصة لعصام الحضري مدرب حراس مرمى منتخب مصر الوطني قبل مواجهة السنغال يوم الجمعة المقبل، في ذهاب المباراتين الفاصلتين للتأهل لكأس العالم 2022.

وقال أحمد ناجي في تصريحات تليفزيونية: "البُعد عن التدريبات العنيفة بالنسبة لحراس المرمى قبل مواجهة السنغال أمر مهم، لا بد من خضوع حراس مرمى مصر لتدريبات صريحة وواضحة وبشكل فني أكثر، ولكن لا بد ألا يتم إرهاق الجهاز العصبي للحراس من خلال التدريبات العنيفة، التي تعتمد على سرعة رد الفعل".

وأضاف مدرب سموحة: "لا بد من التجهيز النفسي والذهني بشكل مميز هذا سيؤثر كثيرا، ولا بد من شحن اللاعبين بطاقة إيجابية قبل مواجهة مصر والسنغال".

وتابع ناجى: "نصيحتي للحراس لازم تفضل تتكلم على طول مع اللاعبين في الملعب بشكل فني أنت مسئول عن تنفيذ كلام المدرب في المحاضرات الفنية، ولو لقيت نفسك مش مفوق في توجيه التعليمات للاعبين تبقى أنت هربانة منك".

وأوضح: "ثابت البطل كان يتميز بذلك الحديث دائما مع اللاعبين، في الملعب، ولازم الحارس يتبلغ قبل المباريات المصيرية بفترة طويلة وأبلغت عصام الحضري بأنه الحارس الثالث في أمم أفريقيا 2017 قبلها بفترة، وقولتله متقلبش وشك".

وعن الهانى سليمان، قال أحمد ناجى: "إن الهاني سليمان حارس مرمى الفريق السكندري هو الحارس الثالث على مستوى مصر بالنسبة لي، ويمتلك مواصفات الحارس صاحب الشخصية القوية، على مستوى الفنيات".

وأضاف: "الهاني سليمان حارس متقلقش إنك تلعب بيه من وجهة نظري، ونصيحتي لحارس مرمى منتخب مصر أمام السنغال، الأهم القرار، لا تتأثر بأي قرار تتخذه في المباراة، لو غلط انسى وارجع تاني".

وعن ميندى حارس السنغال، قال: "لازم تبقى باصص لإدوارد ميندي حارس مرمى المنتخب السنغالي وأنت بتلعب متبصش على الكورة، لأن ميندي بيقفل المساحات فلازم تبصله قبل ما تسدد الكرة".