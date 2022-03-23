شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يستعيد الثلاثى دبش وياسر وقاعود استعدادا لاستئناف الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعاد فريق البنك الأهلى، بقيادة خالد جلال، جهود الثلاثى محمد دبش وأحمد ياسر ومحمود قاعود عقب الشفاء من الإصابة والمشاركة في التدريبات الجماعية بشكل طبيعى، لدعم الفريق قبل استئناف مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز.

ومن جانب آخر، اقترب المهدى سليمان، حارس مرمى فريق بيراميدز، من الانتقال إلى فريق البنك الأهلى فى الانتقالات الصيفية المقبلة لدعم مركز حراسة المرمى فى ظل المنافسة القوية للفريق فى بطولة الدورى المصرى الممتاز والسعى للتواجد فى المربع الذهبى للمشاركة فى البطولات الأفريقية.

وجاء عرض الحارس المهدى سليمان من أحد وكلاء اللاعبين على مسئولي فريق البنك الاهلى للتعاقد معه الصيف المقبل، عقب انتهاء تعاقده مع بيراميدز بنهاية الموسم الحالي.

ويستعد البنك الأهلى لاستئناف مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز، حيث يلاقى الاتحاد السكندرى 14 أبريل المقبل ضمن لقاءات الجولة الـ14 من عمر المسابقة والتى تقام باستاد بتروسبورت.

ويحتل فريق البنك الاهلى المركز السادس فى جدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 18 نقطة، حيث تمكن من الفوز في 5 مباريات والتعادل في 3 مباريات والخسارة في 5 مباريات.