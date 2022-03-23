شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم الثلاثاء 22/ 3/ 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك، اليوم، الثلاثاء، الموافق 22/ 3/ 2022 العديد من الأخبار الهامة جاء فى مقدمتها، إسماعيل يوسف يظهر فى القلعة البيضاء لتسلم منصب مدير الكرة، ومرتضى منصور يقرر زيادة مرتبات جميع موظفى وعمال النادى ومنحة شهر رمضان.

إسماعيل يوسف يظهر فى الزمالك لتسلم منصب مدير الكرة

تواجد اليوم، الثلاثاء، إسماعيل يوسف داخل جدران نادى الزمالك، من أجل عقد جلسة مع البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفنى للفريق الأول، وأمير مرتضى منصور المشرف على الكرة، قبل تسلم مهام عمله بمنسب مدير الكرة.

فيريرا يوقف تدريب الزمالك أكثر من مرة لتصحيح الأخطاء ويركز على استخلاص الكرة

قام البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين خلال مران الفريق اليوم الثلاثاء الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

تأكيدًا لليوم السابع.. حمدو الهونى يصل القاهرة بعد عرضه على الزمالك وبيراميدز

وصل الليبي حمدو الهونى لاعب خط الوسط الهجومى لفريق الترجى التونسى إلي القاهرة في الساعات الماضية، وذلك بعدما كشف ”الخليج 365” عن رغبة اللاعب فى انهاء تجربته مع الفريق التونسى وخوض تجربة جديدة وتحديدًا بالدورى المصرى، حيث يتبقى له موسم فى عقده مع الترجى.

أوناجم يقترب من العودة للوداد في الموسم المقبل

اقترب المغربي محمد أوناجم لاعب وسط الزمالك من العودة لناديه الوداد المغربي في الموسم المقبل، عقب انتهاء تعاقده مع الفريق الأبيض بنهاية الموسم الحالي، حيث دخل مسئولو الوداد في مفاوضات مع اللاعب الذي يحق له التوقيع لأى نادي منذ يناير الماضي وفقا للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم.

الزمالك يضع جميع اللاعبين تحت التقييم حتى نهاية الموسم

قرر الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جيسوالدو فيريرا وضع جميع لاعبي الفريق تحت التقييم حتي نهاية الموسم، تمهيدا لوضع ملامح قائمة الفريق في الموسم المقبل ومعرفة احتياجات الفريق من صفقات في الصيف.

تأهيل أيمن حفنى وشيكابالا فى الزمالك