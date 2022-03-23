شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صديق: شخصية كيروش تشبه جوزيه ومباراة السنغال فى المتناول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد صديق، نجم الكرة المصرية السابق، أن شخصية البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني تشبه بدرجة كبيرة مواطنه مانويل جوزيه مدرب الأهلي السابق.

وأضاف محمد صديق في تصريحات تليفزيونية لبرنامج بوكس تو بوكس مع الإعلامي محمد شبانة المُذاع على فضائية ETC: "جوزيه كان شخصية قوية في الملعب ويسيطر على أوضة اللبس، وكان يعرف شخصية كل لاعب وطريقة التعامل التي تناسبه".

وواصل صديق: "تم انضمامي للأهلي من الزمالك ووقتها كان وائل القباني وشيكابالا أتما توقيعهما للزمالك، وعشت أفضل فترات حياتي مع الجيل التاريخي للقلعة الحمراء".

وأوضح: "ذات مرة اعترض حسام عاشور على تعليمات جوزيه وعاقبه باللعب مع الناشئين لمدة ثلاثة أشهر، ولم أر مدربا بهذه الشخصية مثلما رأيتها في مانويل جوزيه".

وعن مواجهة السنغال، قال: "أتمنى الدفع بإمام عاشور أساسيا على حساب عمر كمال في مركز الظهير الأيمن، خاصة أنه لعب مباراة النهائي ونجح في إيقاف خطورة مانى".

وأضاف صديق: "لا أتوقع أن يجرى كيروش تعديلات كبيرة على التشكيل لأنها مباراة أكبر من فكرة التجربة، وأستبعد أن يبدأ صلاح في مركز الهجوم، لا بد أن يلعب في مركزه على الجناح، وأتوقع أن يكون الثنائي زيزو وتريزيجيه الأوراق الرابحة في مباراتي السنغال، خاصة اللقاء الأول في استاد القاهرة".

وأتم تصريحاته: "مباراة السنغال في المتناول، ولا نقيس الأمور على نهائي إفريقيا رغم أنها انتهت بالتعادل، المنتخب وقتها كان محروما من مدربه الذى أدار اللقاء من المدرجات، وكذلك الجهد البدني بعد خوض أربعة لقاءات بالوقت الإضافي".