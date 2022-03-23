شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إيهاب يعلن تتويجه بفضية أولمبياد ريو 2016 بعد إيقاف الكازاخستاني رحيموف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن محمد إيهاب، بطل مصر في رفع الأثقال، تتويجه بالميدالية الفضية في أولمبياد ريو دى جانيرو، بعد حكم إيقاف الكازاخستاني نجات رحيموف صاحب الميدالية الذهبية لـ8 سنوات وتجريده من الميدالية.

وكتب محمد إيهاب عبر حسابه الشخصى على "فيس بوك": "الحمد لله وما توفيقى إلا بالله .. سبحانه العدل الذى يدبر الأمر من فوق سبع سماوات.. تضيع أولمبياد طوكيو بلا سبب فيأتى الله بفضية أولمبياد الريو بلا طلب.. أعلنت اليوم محكمة التحكيم الرياضية يوم الثلاثاء 22 مارس 2022 إيقاف الرباع الكازاخستاني نجات رحيموف، الذي فاز بذهبية وزن 77 كيلوجراما في أولمبياد ريو 2016، ثماني سنوات بسبب المنشطات وسيتم تجريده من ميداليته".



محمد إيهاب

وقررت محكمة التحكيم الرياضية أن العقوبة المناسبة ستكون ثماني سنوات من عدم الأهلية واستبعاد جميع نتائج رحيموف التنافسية بداية من 15 مارس 2016.

وعوقب رحيموف، الذي فاز أيضا بالميدالية الذهبية في بطولة العالم عام 2015، بالإيقاف سابقا لمدة عامين في يونيو حزيران 2013 بسبب المنشطات أيضا.

وكان رحيموف قد حصل على ذهبية ريو بعد رفع إجمالي 379 كجم وكان قد حطم الرقم العالمي وقتها. أما محمد إيهاب فحقق إجمالي 361 كجم وحصد الميدالية البرونزية ولكن بعد استبعاد نتائج رحيموف سيصعد للمركز الثاني والميدالية الفضية.