شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد علي: الإصابة واحترافى فى السعودية سبب تأخر دخولى نادى المائة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أحمد علي، مهاجم المقاولون العرب، أنه تعرض لسلسلة من الإصابات القوية والطويلة أثرت على دخوله نادى المائة هدف بالدوري المصري مع العظماء.

وتابع أحمد على في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم، على فضائية أون تايم سبورتس مع شوبير: "أعتز بعلاقتي بنادي المقاولون خاصة محسن صلاح ومحمد عادل فتحي، والتي أصفها بعلاقة أبوية، ولم أتوقع سيناريو مسيرتي القصيرة مع الاتحاد، حيث بدأت أساسيا مع الاتحاد تحت قيادة حسام حسن ولم أكن أتوقع أن أبتعد عن التشكيل".

وتابع أحمد علي: "حينما كنت ألعب لصالح البنك الأهلي تحدث معي الكابتن حسام حسن وإبراهيم حسن وأقنعوني بالانتقال لزعيم الثغر، وتخيلت أن تكونى محطتى مع هذا الفريق أفضل مما انتهت عليه".

وواصل تصريحاته: "تعرضت لعدة إصابات واحترفت فترة بالسعودية كل هذه العوامل أبعدتنى عن نادئي المائة الذي يفصلنى عنه خمسة أهداف".