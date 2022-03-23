شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 22 مارس 2022 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها،الأمن يضع مدونة سلوك للجماهير قبل مباراة مصر والسنغال.. تعرف عليها،تأكيدًا لليوم السابع.. حمدو الهونى يصل القاهرة بعد عرضه على الزمالك وبيراميدز .

تعرف على موقف بيرسي تاو وهانى من المشاركة مع الأهلي أمام الهلال

أكد الجهاز الطبي للأهلي أن الإصابة التي يعاني منها ثنائي الفريق حمد هاني وبيرسي تاو لن تمنعهما من المشاركة في مباراة الهلال السوداني بدوري أبطال أفريقيا. أون تايم سبورت تذيع مباراتى مصر والسنغال المؤهلة لكأس العالم يستضيف المنتخب الوطنى بقيادة البرتغالى كارلوس كيروش، نظيره منتخب السنغال، فى اللقاء الذى يجمع المنتخبين بمنافسات الدور الفاصل والمؤهل لكأس العالم 2022، وتعد المباراة بمثابة قمة كروية أفريقية، خاصة أن المنتخبين تواجها فى فبراير الماضى بنهائى أمم أفريقيا التى أقيمت بالكاميرون وتوج بها منتخب السنغال. تأكيدًا لليوم السابع.. حمدو الهونى يصل القاهرة بعد عرضه على الزمالك وبيراميدز وصل الليبي حمدو الهونى لاعب خط الوسط الهجومى لفريق الترجى التونسى إلي القاهرة في الساعات الماضية، وذلك بعدما كشف ”الخليج 365” عن رغبة اللاعب فى انهاء تجربته مع الفريق التونسى وخوض تجربة جديدة وتحديدًا بالدورى المصرى، حيث يتبقى له موسم فى عقده مع الترجى.

الأمن يضع مدونة سلوك للجماهير قبل مباراة مصر والسنغال.. تعرف عليها

وضعت الأطقم الأمنية للمجموعة الإفريقية المكلفة بتأمين مباراة مصر والسنغال قائمة سلوك للجماهير التي ستحضر المباراة، جاء أبرزها: "التعاون خلال التفتيش الأمني، والجلوس في المقعد المخصص حسب التذكرة، وإبراز التذكرة عند الطلب".

قرر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك زيادة مرتبات جميع العمال والموظفين في النادي بقيمة 500 جنيه شهريا، ويعد هذا القرار ما اتخذه منصور منذ 4 أيام مساهمة في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

تواجد اليوم، الثلاثاء، إسماعيل يوسف داخل جدران نادى الزمالك، من أجل عقد جلسة مع البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفنى للفريق الأول، وأمير مرتضى منصور المشرف على الكرة، قبل تسلم مهام عمله بمنسب مدير الكرة.