شكرا لقرائتكم خبر عن عقوبات مغلظة تنتظر نجوم الإسماعيلى حال زيادة الوزن فى فترة توقف الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هدد الجهاز الفني للنادى الاسماعيلى بقيادة حمد إبراهيم لاعبيه بتوقيع عقوبات مادية مغلظة حال زيادة أوزانهم خلال فترة توقف الدوري، مشدداً على أن اللاعبين سوف يخضعون إلي قياس أوزان وذلك قبيل المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق يومياً.

وكان المدير الفني للدراويش وجهازه المعاون قد حذروا اللاعبين من زيادة الوزن خلال فترة الراحة حتي لا تتأثر معدلات لياقتهم البدنية.

وعكف الجهاز بالإسماعيلي، علي وضع برنامج غذائي مخصص بشكل منفرد لكل لاعب، وذلك من أجل تحقيق الاستفادة المثلى لكافة أعضاء الفريق ، ويأتي ذلك ضمن خطة الجهاز الفني للفريق الذى يترأسه حمد إبراهيم سعيًا للنهوض بالجانب البدني للاعبين خلال فترة التوقف الحالية ضمن الأجندة الدولية.

وتتوقف المسابقة المحلية في الوقت الحالي بسبب استعدادات منتخب مصر الأول لخوض مواجهتين حاسمتين ضد نظيره السنغالي نهاية هذا الشهر في إطار التصفيات المؤهلة لنهائيات مونديال قطر 2022.