شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلي اليوم الثلاثاء 22 / 3 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد الجهاز الطبي للأهلي أن الإصابة التي يعاني منها ثنائي الفريق حمد هاني وبيرسي تاو لن تمنعهما من المشاركة في مباراة الهلال السوداني بدوري أبطال أفريقيا.
ويعاني محمد هاني من آلام في العضلة الضامة، فيما اشتكى الجنوب أفريقي بيرسي تاو من كدمة في الركبة.
يسابق الجهاز الطبى للنادى الاهلى بقيادة أحمد أبو عبلة جهوده خلال الايام المقبلة لتجهيز الجنوب أفريقى بيرسى تاو لاعب الفريق الاحمر للمشاركة فى مباراة الهلال السودانى بالجولة السادسة والاخيرة لدور المجموعات بدوري الابطال الافريقى بعد استبعاده من صفوف منتخب بلاده.
تواصل الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الأهلي، مع بيرسي تاو لاعب الفريق الموجود فى بلاده حاليا، للاطمئنان على حالته الصحية بعد إصابته بكدمة خلال مشاركته فى مباراة الأهلي الأخيرة ضد المريخ السوداني بخامس جولات دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.
جلسة خاصة فى الأهلى لبحث ترتيبات مباراة الهلال بدورى الأبطال
يعقد مسئولو النادى الأهلى، خلال الساعات المقبلة، جلسة خاصة من أجل الترتيب لمباراة الهلال السودانى فى دورى أبطال أفريقيا.
ويرغب مسئولو الأهلى فى حسم عدة أمور متعلقة بمباراة الهلال فى مقدمتها موعد المباراة النهائى والحضور الجماهيرى وغيرها من الترتيبات النهائية للمباراة.
ويلعب الأهلى مع بطل السودان يوم 1 أو 2 أبريل المقبل بالقاهرة فى ختام دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.