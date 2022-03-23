شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلي اليوم الثلاثاء 22 / 3 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الجهاز الطبي للأهلي أن الإصابة التي يعاني منها ثنائي الفريق حمد هاني وبيرسي تاو لن تمنعهما من المشاركة في مباراة الهلال السوداني بدوري أبطال أفريقيا.

ويعاني محمد هاني من آلام في العضلة الضامة، فيما اشتكى الجنوب أفريقي بيرسي تاو من كدمة في الركبة.