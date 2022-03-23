شكرا لقرائتكم خبر عن فاروق جعفر: الجماهير "تهوّل" فى قوة السنغال.. والذهاب أصعب على منتخب مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد فاروق جعفر، نجم نادى الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، أن مباراة السنغال ستكون صعبة للغاية، ولكن الجماهير تهول من قوة الخصم، مشيرا إلى أن مصر قادرة على الصعود لكأس العالم فى قطر 2022.

وقال فاروق فى تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: "يجب على كيروش ألا يدفع بكل قوته منذ بداية المباراة، وأن يضع بعض الكروت على دكة البدلاء للدفع بها خلال الشوط الثاني".

وتابع نجم منتخب مصر الأسبق: "تلك المباريات تحتاج للخبرات من جانب اللاعبين والجهاز الفني، وأتمنى ألا ينال منتخب مصر هدفا أمام السنغال فى القاهرة". وأضاف فاروق جعفر: "مباراة الذهاب ستكون أصعب على منتخب من مباراة الإياب فى السنغال".

وكشف كيروش عن قائمة منتخب مصر التي تستعد لمواجهة السنغال، حيث ضمت 23 لاعبا، من بينهم 3 حراس مرمى، بالإضافة إلى 8 لاعبين فى خط الدفاع، و6 في خط الوسط، ومثلهم فى خط الهجوم.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - محمد أبوجبل - محمد صبحي.

خط الدفاع: عمر جابر - عمر كمال - محمود حمدي "الونش" - ياسر إبراهيم - محمد عبدالمنعم - محمود علاء - أيمن أشرف - أحمد فتوح.

خط الوسط: حمدي فتحي - نبيل عماد دونجا - عمرو السولية - إمام عاشور - محمد النني - محمد مجدي "قفشة".

خط الهجوم: محمد صلاح - محمود حسن "تريزيجيه" - عمر مرموش - أحمد سيد "زيزو" - مصطفى محمد - مروان حمدي.