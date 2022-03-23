شكرا لقرائتكم خبر عن مدير استاد القاهرة يكشف مواعيد فتح وغلق البوابات أمام الجماهير بمباراة السنغال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء على درويش، المدير التنفيذي لهيئة استاد القاهرة (استاد الرعب)، الجاهزية الكاملة لاستاد القاهرة لاستضافة مباراة منتخب مصر والسنغال يوم الجمعة المقبل، في ذهاب المرحلة النهائية لبطولة كأس العالم 2022 بقطر.

وقال المدير التنفيذي لهيئة استاد القاهرة، في تصريحاته لبرنامج "في الملعب وانت سايق" مع إبراهيم فايق على إذاعة ميجا إف إم: "استاد الرعب جاهز بالكامل سواء أرضية ملعب أو مداخل الاستاد وتم دهان الاستاد بالكامل والمقصورة والبوابات".

وأكد أنه سيتم افتتاح الملعب لدخول الجماهير من الساعة الـ2 ظهرا أو الـ3 عصرا على أقصى تقدير، مشددا على أنه سيتم إغلاق الاستاد الساعة 7 مساء أمام المشجعين.

وأكمل: "المرافق العامة جاهزة ووسائل الترفيه متواجدة في الاستاد أمام المشجعين". وعن أرضية الملعب قال: "الاهتمام بأرضية الملعب ليس من اليوم لكن يتم الاهتمام بالأرضية كل يوم، نحن في حالة تأهب قصوى وسيكون الاستاد في أفضل صورة ويليق بمباراة المنتخب والسنغال".