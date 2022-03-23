شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يخطر بيراميدز بتأجيل مواجهة لافيينا بكأس مصر لمدة 48 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أخطر اتحاد الكرة نادى بيراميدز بتأجيل مباراة الفريق أمام نظيره نادي لافيينا في بطولة كأس مصر، لمدة 48 ساعة، وتقرر وفقا للخطاب أن تقام المباراة في السادسة من مساء الاثنين 28 مارس الجاري، على استاد الدفاع الجوي، في إطار دور الـ 32 من بطولة كأس مصر.

وكانت المباراة محدد إقامتها يوم السبت 26 مارس على استاد الدفاع الجوي في الثالثة عصرا، قبل أن يقرر الاتحاد تأجيلها لمدة 48 ساعة إضافية.

وكان إيهاب جلال، المدير الفنى، طلب من لاعبى فريقه ضرورة إغلاق صفحة الخسارة من أهلى طرابلس الليبى بالكونفدرالية، والعمل على استعادة ثقة اللاعبين بأنفسهم استعدادًا للمرحلة المقبلة.

وشدد إيهاب جلال على لاعبيه بضرورة تحقيق الفوز على زاناكو الزامبى فى الجولة الأخيرة من دور مجموعات الكونفدرالية، على أمل تعثر أهلى طرابلس أمام الصفاقسى التونسى واعتلاء بيراميدز مقدمة المجموعة.

وأكد المدير الفني لبيراميدز، أن المواجهة أمام الأهلي طرابلس الليبي لم تكن سهلة، خاصة أن المنافس ظهرت رغبته الكبيرة في تحقيق الفوز من أجل اعتلاء صدارة المجموعة الأولى، وبعد تأكد عبوره للدور ربع النهائي عقب خسارة الصفاقسي أمام زاناكو، موضحًا أن المنافس كان أكثر قوة وشراسة واستغل أفضلية الجمهور واللعب على أرضه، وكذلك على صعوبة اللعب على أرضية نجيل صناعي لا يعتاد عليها لاعبو بيراميدز، كل ذلك منح الفريق المنافس أفضلية الفوز وحصد الثلاث نقاط.

وتعرض فريق بيراميدز لخسارة أمام أهلي طرابلس بهدف نظيف أحرزه عمر جابر، لاعب الفريق، بالخطأ في مرماه في الدقيقة 54 من عمر المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأحد ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية، ليصبح أهلى طرابلس على مقدمة المجموعة برصيد 12 نقطة، وبيراميدز في المركز الثانى بـ 10 نقاط.