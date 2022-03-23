شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الاتحاد السنغالى: 45 ألف متفرج سعة ملعب مباراة العودة أمام مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أوجستين سنجور، رئيس اتحاد الكرة السنغالى، أن هناك استعدادات خاصة لمباراة العودة بين مصر والسنغال المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل في داكار عاصمة السنغال، المؤهلة لكأس العالم 2022 المقرر لها في قطر.

وأوضح رئيس الاتحاد السنغالى خلال تصريحات مسجلة لبرنامج "مساء أون" عبر شاشة "أون تايم سبورتس 2"، أنه تم تدشين موقع مخصص لحجز تذاكر مباراة العودة أمام الفراعنة، حتى تتمكن جميع الجماهير من حجز تذاكر اللقاء، خاصة أن هناك جماهير من فرنسا ودول أخرى ترغب فى حضور اللقاء.

وتابع أوجستين أن مباراة العودة دائمًا تكون أهم من مباراة الذهاب، لافتًا إلى أن سعة استاد مباراة العودة 45 ألف متفرج، مؤكدًا أن جميع وسائل الأمان متوفرة حتى تخرج المباراة بتنظيم وأمان كبير للجميع.

وتمنى رئيس الاتحاد السنغالى أن تكون مباراتى مصر والسنغال تعبر عن مدى الحب والروح بين الأشقاء وتعكس مدى رقى الكرة الأفريقية، كما أكد أن محمد صلاح وساديو مانى أشقاء.