شكرا لقرائتكم خبر عن جمال علام رئيس اتحاد الكرة الغائب عن دعم منتخب مصر في مباراته أمام السنغال! والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في الوقت الذي تبذل فيه جميع الشركات الوطنية وعلى رأسها برزنتيشن وتذكرتي بجانب قنوات أون تايم سبورتس، جهودًا مضنية لدعم منتخب مصر في مباراتيه الفاصلتين أمام السنغال فى المرحلة الأخيرة بتصفيات كأس العالم، وتحاول هذه الشركات حشد الجماهير خلف المنتخب لتحقيق حلم المونديال، إلا أن جمال علام رئيس اتحاد الكرة غائب تمامًا عن هذا المشهد وكأن المباراة لا تعنيه.

وتقوم شركات برزنتيشن وتذكرتي وقنوات أون تايم سبورتس بجهود متواصلة لتنظيم مباراة الجمعة المقبل بين مصر السنغال كي تخرج في أجمل صورة، كما قررت مجموعة أون تايم سبورتس إذاعة المباراتين دعما للمنتخب، لكن في المقابل يقف رئيس اتحاد الكرة مكتوف اليدين دون تدخل أو دور واضح منه لدعم المنتخب الوطني المقبل على مباراتين غاية في الأهمية.

يأتى هذا في الوقت الذي تسيطر فيه حالة من الغضب على أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة من جمال علام رئيس الجبلاية، بسبب كثرة قراراته الفردية في الفترة الأخيرة.