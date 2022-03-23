شكرا لقرائتكم خبر عن قبل السنغال.. منتخب مصر لا يعرف الخسارة مع الحكم الكونغولى جون جاك ندالا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اختيار الحكم الكونغولي جون جاك ندالا لإدارة مباراة مصر أمام السنغال في ذهاب الدور الحاسم لتصفيات كأس العالم 2022.

يعاون الكونغولى ندالا مواطنه أوليفر سافاري والقُمري سليمان أمل الدين، والمالي بابو تراوري كحكم رائع، ويتواجد الإيطالي ماركو دي بيلو لتولي مسئولية حكم تقنية الفيديو، على أن يعاونه الجنوب أفريقي كيلفين جيروم.

وسبق للحكم الكونغولى ندالا أن أدار لمنتخب مصر مباراتين، فاز في واحدة المنتخب وتعادل في الأخرى ولم يتذوق طعم الهزيمة مع الكونغولى، في بشرة خير قبل المواجهة المصيرية أمام السنغال على استاد القاهرة.

أول المواجهات التي أدارها ندالا للمنتخب كانت أمام أنجولا فى إطار منافسات الجولة الخامسة للتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022، وانتهت بالتعادل 2/2.

ثانى المواجهات والأخيرة كانت أمام كوت ديفوار في دور الـ16 من كأس أمم أفريقيا التي أقيمت مؤخرًا في الكاميرون، وهي المواجهة التي انتهت بتفوق الفراعنة بركلات الترجيح.

وكشف كيروش عن قائمة منتخب مصر التي تستعد لمواجهة السنغال، حيث ضمت 23 لاعبا، من بينهم 3 حراس مرمى، بالإضافة إلى 8 لاعبين فى خط الدفاع، و6 في خط الوسط، ومثلهم فى خط الهجوم.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - محمد أبوجبل - محمد صبحي.

خط الدفاع: عمر جابر - عمر كمال - محمود حمدي "الونش" - ياسر إبراهيم - محمد عبدالمنعم - محمود علاء - أيمن أشرف - أحمد فتوح.

خط الوسط: حمدي فتحي - نبيل عماد دونجا - عمرو السولية - إمام عاشور - محمد النني - محمد مجدي "أفشة".

خط الهجوم: محمد صلاح - محمود حسن "تريزيجيه" - عمر مرموش - أحمد سيد "زيزو" - مصطفى محمد - مروان حمدي.