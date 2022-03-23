شكرا لقرائتكم خبر عن الصدارة حلم المصري وبيراميدز فى الجولة الأخيرة للكونفدرالية بعد ضمان التأهل رسميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لم تبح بطولة الكونفدرالية الأفريقية هذا الموسم بكامل أسرارها قبل انقضاء دور المجموعات بجولة واحدة فقط، حيث لم يتأهل لربع النهائي رسميا سوى خمسة فرق، ومن حسن الحظ أن بينهما ممثلى الكرة المصرية المصري وبيراميدز.

وتأهل عن المجموعة الأولى أهلى طرابلس الليبي وبيراميدز وما زال كلا منهما يحلم بالتأهل في صدارة مجموعته قبل الجولة السادسة والأخيرة، وفي المجموعة الثانية تأهل أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي، لكن الورقة الثانية ما زالت حائرة بين فريق الاتحاد الليبي وشبيبة الساورة الجزائري.

وحسم المصري البورسعيدي ومازيمبي صراع التأهل في المجموعة الثالثة، بينما ما زال الصراع مفتوحا بين أربعة فرق في المجموعة الرابعة، حيث يملك كلا من أسيك ميموزا الإيفواري ونهضة بركان المغربي وسيمبا التنزاني وجيندارميراي ممثل النيجر، فرصة التأهل لربع النهائي.

وترسم مواجهات الجولة الأخيرة من الكونفدرالية الشكل النهائي لدور الثمانية بعدما يلحق أربعة فرق بركب المتأهلين، لكنها ستكون جولة مثيرة يبحث فيها كل فريق من المتأهلين أو المرشحين للتأهل، عن بطاقة الصدارة، تفاديا لمواجهة نارية في الدور المقبل مع الكبار.

المصري وبيراميدز باتوا في أمان من حسابات التأهل، لكن طموحات ممثلا الكرة المصرية هي التأهل على قمة المجموعة، فهل تبتسم الكونفدرالية للفريقين في الأدوار المقبلة؟ أم تدير ظهرها للمصريين مجددا؟!