شكرا لقرائتكم خبر عن مؤمن زكريا قبل مواجهة السنغال: بإذن الله مصر فى المونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص مؤمن زكريا، نجم النادى الأهلى، على مؤازرة منتخب مصر قبل مواجهتى السنغال المواجهتين الحاسمتين المقرر لهما 25 و29 مارس الجاري للتأهل لكأس العالم 2022.

وكتب مؤمن زكريا عبر حسابه على موقع "تويتر": "بإذن الله مصر فى المونديال" ليدعم اللاعبين قبل المواجهة الأولى التي ستقام يوم الجمعة على استاد القاهرة في التاسعة والنصف مساء.

ويلتقى منتخبا مصر والسنغال يومى 25 و29 مارس الجاري، فى الدور الفاصل المؤهل لنهائيات كأس العالم 2022، وتعد هذه المواجهة تكرارا للمباراة النهائية فى كأس الأمم الأفريقية الأخيرة بالكاميرون يوم 6 فبراير الماضي، والتى حسمها منتخب السنغال، ليُتوج باللقب لأول مرة فى تاريخه، بعد الفوز بركلات الترجيح، ونستعرض فى السطور التالية استعدادات الفراعنة لهاتين المباراتين الحاسمتين..

سيكون موعد مباراة مصر والسنغال فى ذهاب الدور الفاصل لتصفيات كأس العالم 2022، هو الجمعة 25 مارس فى التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة باستاد القاهرة الدولى، أما موعد مباراة الإياب فهو الثلاثاء 29 مار فى السابعة مساءً بتوقيت القاهرة على استاد ديامنياديو الأوليمبي

وكشف كيروش عن قائمة منتخب مصر التي تستعد لمواجهة السنغال، حيث ضمت 23 لاعبا، من بينهم 3 حراس مرمى، بالإضافة إلى 8 لاعبين فى خط الدفاع، و6 في خط الوسط، ومثلهم فى خط الهجوم.

حراسة المرمى: محمد الشناوي - محمد أبوجبل - محمد صبحي.

خط الدفاع: عمر جابر - عمر كمال - محمود حمدي "الونش" - ياسر إبراهيم - محمد عبدالمنعم - محمود علاء - أيمن أشرف - أحمد فتوح.

خط الوسط: حمدي فتحي - نبيل عماد دونجا - عمرو السولية - إمام عاشور - محمد النني - محمد مجدي "قفشة".

خط الهجوم: محمد صلاح - محمود حسن "تريزيجيه" - عمر مرموش - أحمد سيد "زيزو" - مصطفى محمد - مروان حمدي.