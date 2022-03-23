شكرا لقرائتكم خبر عن تذكرتى: الطرح الثالث من تذاكر مباراة مصر والسنغال متاح الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أحمد فتحي، مدير العلاقات بشركة تذكرتي، أن العمل جار على قدم وساق من أجل التحضيرات لمباراة مصر والسنغال المقرر لها الجمعة المقبل.

وقال فتحي في تصريحات تليفزيونية لملعب أون تايم سبورتس: "نعمل على مدار اليوم من أجل مباراة مصر والسنغال، وما زال الطرح الثالث من التذاكر متاحا".

وأشاد فتحي بنظام تذكرتي، مؤكدًا أنها تُبشر بخير لمصر، قائلا: "احنا شركة بتقدم خدمة التذاكر، وملناش علاقة بالتسعير والجهة المنظمة للمباراة هي التي تحدد قيمة التذكرة، والسعة الاستيعابية للاستادات، والجمهور الذي سيحضر".

وأوضح فتحى أن الجماهير بمحافظات الجمهورية (27 محافظة) حجزوا لمشاهدة هذه المباراة عن طريق نظام تذكرتي الجديد.