شكرا لقرائتكم خبر عن شريف العريان: أعطينا الناشئين فرصة بكأس العالم للخماسى لاكتساب الخبرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس شريف العريان، رئيس الاتحاد المصري الخماسي الحديث نائب رئيس الاتحاد الدولي، قدرة مصر على استضافة الأحداث العالمية للعبة، حتى بعد التعديلات الجديدة التى تمت على نظام اللعبة.

وقال العريان، في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم للإعلان عن انطلاق بطولة كأس العالم للخماسي الحديث: "مصر واحدة من الدول القليلة التى تمتلك الإمكانيات لاستضافة البطولات العالمية للعبة بنظامها الجديد، حيث إنه لدينا ثلاث ملاعب تطابق المواصفات الجديدة التي تطلبها اللعبة"، وتابع: "النظام الجديد يفرض إقامة المنافسات في 90 دقيقة ما يتطلب أن تكون الملاعب كلها متقاربة وأن تقام المنافسات خلال 90 دقيقة فقط، وهو ما يتوفر في هذه الملاعب، ولذلك حصلنا على حق استضافة بطولات كاس العالم 2022 و2023 و2024 المؤهلة لأولمبياد باريس 2024".

وأردف: "قررنا المشاركة في البطولة بالمنتخب الأول ومنتخب الناشئين لاكتساب خبرة من المشاركة في مثل هذا الحدث العالمي القوي ما يعدهم للمستقبل، وفاجأتنا زينة عامر لاعبتنا الصغيرة بالتأهل للدور نصف النهائي مع رباعي المنتخب الأول".

وحول تنظيم بطولة العالم للخماسي الحديث يوليو المقبل، أكد العريان أن المكتب التنفيذي بالاتحاد الدولى للعبة صوت بالإجماع على إسناد تنظيم البطولة لمصر، ونجتمع مع وزير الرياضة الأسبوع القادم لمناقشة الموضوع.