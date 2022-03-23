شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إيهاب: حلمت بذهبية طوكيو وتتويجى بفضية ريو دى جانيرو عودة الحق لأصحابه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الرباع المصرى محمد إيهاب، لاعب رفع الأثقال، عن سعادته بعد تتويجه بفضية أولمبياد ريو دى جانيرو بدلا من البرونزية بعد إدانة نجات رحيموف لاعب كازاخستان بالمنشطات، الذى حصل على ذهبية ريو بعد رفع إجمالى 379 كجم وكان قد حطم الرقم العالمى وقتها.

وأضاف إيهاب فى تصريحات تليفزيونية: "حلمت بميدالية ذهبية فى أولمبياد طوكيو لكنى تعرضت لظروف قاسية، وتتويجى بالفضية عودة الحق لأصحابه، وسيتم إرسال الميدالية الفضية للجنة الأولمبية المصرية خلال أيام، وتغيير فى الوثائق لإثبات إنجازى".

وواصل إيهاب: "رحيموف (28 عاما) باستخدام أربعة بدائل للبول، وهو ما يرقى إلى (استخدام طريقة محظورة) بموجب قواعد مكافحة المنشطات الصادرة عن الاتحاد الدولى لرفع الأثقال".

وأعلن محمد إيهاب بطل مصر فى رفع الأثقال، تتويجه بالميدالية الفضية فى أولمبياد ريو دى جانيرو، بعد حكم إيقاف الكازاخستانى نجات رحيموف صاحب الميدالية الذهبية لـ8 سنوات وتجريده من الميدالية.

وكتب محمد إيهاب عبر حسابه الشخصى على "فيس بوك": "الحمد لله وما توفيقى إلا بالله.. سبحانه العدل الذى يدبر الأمر من فوق سبع سماوات.. تضيع أولمبياد طوكيو بلا سبب فيأتى الله بفضيه أولمبياد الريو بلا طلب.. أعلنت اليوم محكمة التحكيم الرياضية يوم الثلاثاء 22 مارس 2022 إيقاف الرباع الكازاخستانى نجات رحيموف، الذى فاز بذهبية وزن 77 كيلوغراما فى أولمبياد ريو 2016، ثمانى سنوات بسبب المنشطات وسيتم تجريده من ميداليته".