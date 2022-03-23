شكرا لقرائتكم خبر عن بيرسي تاو ينتظم فى تدريبات الأهلي الجماعية 28 مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر داخل النادي الأهلي أن بيرسي تاو، جناح الفريق الأحمر، سيشارك في التدريبات الجماعية لفريقه يوم 28 مارس الجاري على ملعب مختار التتش بشكل طبيعي، بعد التعافي من إصابته بكدمة قوية في الركبة خلال مباراة المريخ السوداني.

ويستأنف الأهلي تدريباته السبت المقبل على ملعب التتش بعد راحة 8 أيام حصل عليها الفريق الأحمر خلاف فترة التوقف الدولي الحالية لمشاركة منتخب مصر في مباراتي السنغال بتصفيات كأس العالم 2022 بقطر.

وشدد المصدر أن بيرسي تاو سيكون جاهزا للمشاركة في مباراة فريقه ضد الهلال السوداني في بداية أبريل المقبل، بعد الانتهاء من برنامجه التأهيلي الذي يخضع له في الوقت الحالي للتعافي من كدمة الركبة.

واشتكى بيرسي تاو من الإصابة بكدمة قوية في الركبة خلال مشاركته في مباراة فريقه الأخيرة ضد المريخ السوداني بالجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، وتم استبداله بين شوطي المباراة.

وأوضح المصدر أن بيرسي تاو لا يعاني من إصابات قوية بدليل أنه شارك أساسيا في مباراة المريخ رغم الاجتهادات التي خرجت للتأكيد على إصابة اللاعب بتمزق في العضلة الأمامية، وما يتردد عن معاناة اللاعب من إصابة مزمنة، وهو ما نفاه المصدر جملة وتفصيلا.