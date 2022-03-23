شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر الشنوانى: الفراعنة قادرون على التأهل للمونديال.. وجمهور ليفربول منقسم بين صلاح ومانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعم ياسر الشنوانى نجم فريق المصرى البورسعيدى السابق المقيم في إنجلترا لاعبى منتخب مصر قبل مواجهة السنغال المؤهلة لكأس العالم 2022، قائلا: "مطلوب من الجميع العمل على قلب راجل واحد والظهور بأداء رجولى أثناء المباراتين، حيث نعتبرهما شوطين مباراة ذهاب ومباراة عودة، لذلك مطلوب الحفاظ على الأداء الرجولى فى 180 دقيقة، وهناك انقسام بين جمهور فريق ليفربول الإنجليزى بسبب محمد صلاح قائد منتخب مصر، وساديو مانى قائد منتخب السنغال، لتواجد الثنائى في قيادة هجوم فريق الريدز".

وأضاف ياسر الشنوانى فى تصريح خاص لليوم السابع: "أتمنى تأهل منتخب مصر إلى نهائيات كأس العالم التي سوف تقام في قطر، والفوز على السنغال بنتيجة جيدة لرد الاعتبار عقب خسارة مباراة النهائي بكأس الأمم الأفريقية، وأنا أثق فى قدرات لاعبى الفراعنة فى الفوز والتأهل للمرة الثانية على التوالى".

ويلتقى منتخبا مصر والسنغال يومى 25 و29 مارس الجاري، فى الدور الفاصل المؤهل لنهائيات كأس العالم 2022، وتعد هذه المواجهة تكرارا للمباراة النهائية فى كأس الأمم الأفريقية الأخيرة بالكاميرون يوم 6 فبراير الماضي، والتى حسمها منتخب السنغال، ليُتوج باللقب لأول مرة فى تاريخه، بعد الفوز بركلات الترجيح، ونستعرض فى السطور التالية استعدادات الفراعنة لهاتين المباراتين الحاسمتين.

سيكون موعد مباراة مصر والسنغال فى ذهاب الدور الفاصل لتصفيات كأس العالم 2022، هو الجمعة 25 مارس فى التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة باستاد القاهرة الدولى، أما موعد مباراة الإياب فهو الثلاثاء 29 مار فى السابعة مساءً بتوقيت القاهرة على استاد ديامنياديو الأوليمبي.

وكشف كيروش عن قائمة منتخب مصر التي تستعد لمواجهة السنغال، حيث ضمت 23 لاعبا، من بينهم 3 حراس مرمى، بالإضافة إلى 8 لاعبين فى خط الدفاع، و6 في خط الوسط، ومثلهم فى خط الهجوم.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - محمد أبوجبل - محمد صبحي.

خط الدفاع: عمر جابر - عمر كمال - محمود حمدي "الونش" - ياسر إبراهيم - محمد عبدالمنعم - محمود علاء - أيمن أشرف - أحمد فتوح.

خط الوسط: حمدي فتحي - نبيل عماد دونجا - عمرو السولية - إمام عاشور - محمد النني - محمد مجدي "قفشة".

خط الهجوم: محمد صلاح - محمود حسن "تريزيجيه" - عمر مرموش - أحمد سيد "زيزو" - مصطفى محمد - مروان حمدي.