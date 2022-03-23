شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس نادي البنك الأهلى: الزمالك لم يفاوضنا لضم الثنائى ياسين ومنسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أشرف نصار رئيس نادى البنك الاهلى أنه لا يوجد اى اتصالات رسمية من قبل مسئولي الزمالك للتفاوض على ضم ثنائى الفريق المدافع أحمد ياسين و المهاجم ناصر منسى خلال الفترة الحالية .

وأوضح أشرف نصار خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أنه يرفض رحيل اى لاعب داخل الفريق من العناصر الأساسية وذلك رغبة منه في تكوين فريق قادر على المنافسة و التواجد في المربع الذهبى لبطولة الدورى المصرى الممتاز و المشاركة في البطولات الافريقية الموسم المقبل .

ويستعد البنك الأهلى لاستئناف مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز حيث يلاقى الاتحاد السكندرى 14 أبريل المقبل ضمن لقاءات الجولة الـ14 من عمر المسابقة والتى تقام باستاد بتروسبورت.

ويحتل فريق البنك الاهلى المركز السادس فى جدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 18 نقطة حيث تمكن من الفوز في 5 مباريات و التعادل في 3 مباريات و الخسارة في 5 مباريات .