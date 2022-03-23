شكرا لقرائتكم خبر عن سفيرة مصر فى السنغال تكشف تفاصيل الاستعداد لمباراة الإياب بتصفيات المونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت نهى خضر، سفير مصر في السنغال، عن آخر الاستعدادات لمباراة العودة بين مصر والسنغال المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل في داكار عاصمة السنغال، المؤهلة لكأس العالم 2022 المقرر لها في قطر.

وقالت نهى خضر في تصريحات تليفزيونية: "الاستعدادات تسير في السنغال على قدم وساق لمباراة العودة بالتنسيق مع اتحاد الكرة المصري، والاتحاد السنغالي والجهات الأمنية".

وتابعت سفير مصر بالسنغال: "بخصوص حضور الجماهير المصرية لمباراة الإياب، الأمر متوقف على نتيجة مباراة الذهاب، بيتم التجهيز للأمر ده لكن عدد الطائرات وعدد المشجعين هيتم تحديده بناء على نتيجة المباراة الأولى".

وواصلت نهى خضر: "السلطات السنغالية متعاونة من ناحية تأمين المنتخب المصري، وهم عارفين أن هيكون في حرص من البعض للالتفاف حول المنتخب المصري ونجومه".

وأوضحت السفيرة: "التعليمات للجماهير أو الصحفيين اللى هتيجى السنغال، لقاح الحمى الصفراء، فيما عدا ذلك مفيش حاجة تاني مطلوبة، الملاريا مش منتشرة في داكار عاصمة السنغال".