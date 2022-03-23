شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة يعلن سفر ثلاثى الفريق لتمثيل منتخبات بلادهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادى الجونة مغاردة ثلاثى الفريق شيمليس بيكلي وآلان كيامبادي وارنو راندريانانتيناينا الذين تم استدعاؤهم لتمثيل منتخبات بلادهم في الأجندة الدولية لشهر مارس الحالى.

ويتوجه كل من شيمليس بيكلي إلى منتخب أثيوبيا، وآلان كيامبادي إلى منتخب أوغندا، وأرنو راندريانانتيناينا إلى منتخب مدغشقر، واللعب مع منتخبات بلادهم ضمن موجهات الأجندة الدولية.

ويستعد فريق الجونة لملاقاة نظيره غزل المحلة ضمن مباريات الجولة الـ14 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز، والمقرر لها يوم 15 من شهر أبريل المقبل على أن تقام على استاد المحلة.

ويحتل فريق الجونة المركز الثانى عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 14 نقطة، حيث تمكن من الفوز فى 4 مباريات والتعادل فى مباراتين والخساراة فى 6 مباريات.