عبد الهادي: طريقة رحيلي لم تكن مقبولة.. ولن أعمل في الزمالك مرة أخرى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد مدحت عبد الهادي المدرب العام السابق لنادي الزمالك، أنه لن يعمل في نادي القلعة البيضاء مرة أخرى، مشيراً إلى أن طريقة رحيله عن الفريق لم تكن مقبولة.

وكان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، قرر في وقت سابق استبعاد مدحت عبد الهادي من الجهاز الفني السابق للنادي الأبيض، لسوء السلوك بعد أحداث مباراة الوداد المغربي في دوري أبطال أفريقيا.

وقال عبد الهادي في تصريحات لبرنامج "اللعيب" عبر قناة "ام بي سي مصر": "كنت أحاول أن أظل بعيداً قليلاً بعد رحيلي عن الزمالك، وبالطبع حزنت برحيلي بهذه الطريقة التي لم تكن مقبولة، ونادي الزمالك بيتي وهو الذي صنع اسمي، وليس فارق معي أنني رحلت بل ما يفرق معي هو نادي الزمالك واسمه".

وأضاف: "أؤكد أنني لم المس جامع الكرات، كل ما فعلته أنني ذهب لإمساك الكرة وإعطائها لزيزو، واخطأت أنني ذهبت وقدمت اعتذار بعد ذلك، ولا أعلم سبب تكبير الموضوع في الإعلام والذين تحدثوا عني، وأن يتم استضافته هنا في مصر، لا أعلم سبب كل هذا هل قمت بضربه بالنار؟".

وتابع: "ليس مدحت عبد الهادي الذي يتعامل بهذه الطريقة ولا استحق هذه المعاملة من مرتضى منصور رئيس النادي، وما سبب إدخال أمير عزمي مجاهد؟".

واختتم: "أخذت قراراً نهائيًا بعدم العمل مرة أخرى في نادي الزمالك وبلغت أمير مرتضى بذلك، وما يهمني هو نادي الزمالك وجماهيره وليس أشخاص، ولا أحب أن أعمل تحت ضغط".