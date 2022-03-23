أحمد علي يكشف.. ماذا يفصله عن دخول نادي المائة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشف أحمد علي، مهاجم المقاولون العرب، أنه أصبح على بعد سبعة أهداف من أن يصبح اللاعب العاشر في قائمة نادي المائة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال أحمد علي في ضيافة قناة "أون تايم سبورتس 1" في الساعات الأولى من صباح الأربعاء: "أصبحت على بعد 7 أهداف فقط من دخول نادي المائة".

وأضاف: "أسجل أكثر من 10 أهداف في كل موسم، ومع عودة الدوري سأسعى لتسجيل المزيد من الأهداف وأرى أنني قادر على الوصول للهدف الـ100 هذا الموسم".

وأكد: "لا أفكر في دخول نادي المائة ولا تشغل تركيزي، لكنها تبقى شيئا هاما، فقط أسعى لتسجيل الأهداف وأريد ترك بصمة في الدوري المصري".

وعن إهداره ركلة جزاء أمام الزمالك في الموسم الماضي، أكد أحمد علي: "تعجبت من اتهام البعض لي بتعمد إهدارها أمام فريقي السابق لكن هذا غير صحيح، سجلت في الزمالك من قبل، وأرغب في تسجيل أهداف بالتأكيد".

وأتم صاحب الـ35 عاما قائلا: "أتمنى أن أساهم في ابتعاد المقاولون عن منطقة الهبوط في الدوري".

يذكر أن المقاولون العرب يحتل المركز الـ15 في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 11 نقطة، حيث يبتعد بفارق نقطة وحيدة عن مراكز الهبوط بعد مرور 13 جولة من عمر المسابقة.