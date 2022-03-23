تأجيل مباراة بيراميدز ولافيينا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

تلقى نادي بيراميدز خطابا من جانب الاتحاد المصري لكرة القدم يفيد بتأجيل مباراة الفريق أمام نظيره نادي لافيينا في بطولة كأس مصر لمدة 48 ساعة.

وتقرر وفقا للخطاب أن تقام المباراة في السادسة من مساء الإثنين 28 مارس الجاري، على ملعب استاد الدفاع الجوي، في إطار دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

وكان من المقرر إقامة المباراة يوم السبت المقبل 26 مارس على ملعب استاد الدفاع الجوي في الثالثة عصرا، قبل أن يقرر اتحاد الكرة تأجيلها لمدة 48 ساعة.

يذكر أن بيراميدز سيستضيف زاناكو الزامبي يوم الجمعة 1 إبريل ضمن منافسات الجولة السادسة لدور المجموعات للكونفدرالية التي ضمن خلالها التأهل لربع النهائي.