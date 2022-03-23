محمد إيهاب يُعلن حصوله على فضية أولمبياد ريو بعد إيقاف الرباع الكازاخستاني نجات رحيموف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن محمد إيهاب، بطل مصر في رفع الأثقال، حصوله على الميدالية الفضية بأولمبياد الريو 2016 بعد قرار المحكمة الرياضية اليوم الثلاثاء بإيقاف الرباع الكازاخستاني نجات رحيموف، الذي فاز بذهبية وزن 77 كيلوغرامًا حينها.

ودوّن إيهاب، عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي اليوم:"الحمد لله وما توفيقى إلا بالله .. سبحانه العدل الذى يدبر الأمر من فوق سبع سماوات .. تضيع أولمبياد طوكيو بلا سبب فيأتي الله بفضيه أولمبياد الريو بلا طلب.. أعلنت اليوم محكمة التحكيم الرياضية يوم الثلاثاء 22 مارس 2022 إيقاف الرباع الكازاخستاني نجات رحيموف، الذي فاز بذهبية وزن 77 كيلوغرامًا في أولمبياد ريو 2016، ثماني سنوات بسبب المنشطات وسيتم تجريده من ميداليته".



وكان محمد إيهاب قد توّج بالميدالية البرونزية في رفع الاثقال بدورة الالعاب الاولمبية بـ ريو دي جانيرو 2016.