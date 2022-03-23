تذكرتي: تجاوزنا الأعداد المسموح بها لحضور مباراة مصر والسنغال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشف أحمد فتحي، مدير العلاقات بشركة تذكرتي، أنه تجم تجاوز الأعداد المسموح بها لحضور الجماهير لمباراة مصر والسنغال في تصفيات كأس العالم بعدما كان مقررا تواجد 60 ألف متفرج في مدرجات إستاد القاهرة.

ويستضيف منتخب مصر نظيره السنغالي يوم الجمعة المقبل في ذهاب الدور الفاصل من التصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022، قبل أن تقام مباراة الإياب في السنغال يوم الثلاثاء المقبل لحسم الفريق المتأهل.

وقال أحمد فتحي، في تصريحات هاتفية لبرنامج "على مسؤوليتي" عبر قناة "صدى البلد": "تم تجاوز الأعداد المسموح بتواجدها في إستاد القاهرة لحضور مباراة مصر والسنغال، وصلنا إلى ما يقدر بـ65 ألف متفرج".

وأضاف: "لدينا تذاكر ما زالت مطروحة حتى الآن في الدرجة الثالثة بعدما نفدت تذاكر الدرجتين الأولى والثانية، وسيتم غلق باب الحجز قبل المباراة بساعتين".

وتابع: "كل محافظات مصر الـ27 حصلت على حصص من التذاكر، قد يكون حدث ذلك لأول مرة من خلال الموقع، وهو ما يبشر بالخير لمصر".

وشدد: "لا علاقة لنا بتسعير تذاكر المباراة، الجهة المنظمة للبطولة هي التي تحدد أسعار التذاكر والسعة الاستعيابية للإستاد، دورنا تنظيمي بحت وهو بيع التذاكر وتنظيم الدخول".

وأتم مدير شركة تذكرتي قائلا: "الإقبال على التذاكر كان كثيفا واقتربنا من إكمال سعة الاستاد بالكامل، وفي حالة اعتذار أي فرد من الجماهير عن عدم الحضور يتم طرح التذاكر مجددا على الموقع، لكن الكمية محدودة بالتأكيد".