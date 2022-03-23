22 يوما تفصل ليفربول عن دخول التاريخ.. هل يحقق صلاح الرباعية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

مواجهات حاسمة تنتظر ليفربول خلال شهر إبريل المقبل في مختلف البطولات بعد انتهاء فترة التوقف الدولي خلال شهر مارس الجاري، حيث سيحدد ما هو ممكن تحقيقه للريدز هذا الموسم.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، فإن ليفربول سيخوض سبع مباريات في 22 يوما خلال شهر إبريل بجميع المسابقات، وسيقطع خلالها الفريق مسافة 3500 ميلا من السفر.

وتشمل تلك المباريات مواجهة مانشستر سيتي مرتين في بطولتي الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي، بالإضافة إلى مواجهات دوري أبطال أوروبا بدء من الدور ربع النهائي.

تلك الأيام الـ22 الحاسمة ستحدد ملامح تتويج ليفربول بالرباعية التاريخية لأول مرة في تاريخ النادي، حيث يبحث عن ألقاب بريميرليج، دوري الأبطال وكأس الاتحاد الإنجليزي بعد فوزه مؤخرا ببطولة كأس كاراباو.

وسيستهل رفاق النجم المصري محمد صلاح مشوارهم الحاسم في شهر إبريل بمباراة على أرضهم أمام واتفورد في الأسبوع الـ31 للدوري الإنجليزي الممتاز، قبل أن يسافر الفريق إلى لشبونة لمواجهة بنفيكا البرتغالي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وبعد ذلك سيحل ليفربول ضيفا على مانشستر سيتي في ملعب إستاد الاتحاد في مباراة ستحسم بنسبة كبيرة هوية الفائز بلقب بريميرليج قبل سبع جولات من نهايته، ثم سيخوض مباراة الإياب أمام بنفيكا بتشامبيونزليج.

وبمجرد انتهاء ليفربول من المنافسة مع بنفيكا على حجز بطاقة التأهل لنصف نهائي دوري الأبطال، ستأتي اللحظة للذهاب إلى ويمبلي لمواجهة مانشستر سيتي مرة أخرى بنصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

كان بالإمكان أن يتوقف يورجن كلوب مدرب ليفربول قليلا لالتقاط أنفاسه بعد المواجهة المكررة أمام السيتي، ولكن كان هناك المزيد من المباريات الحاسمة في بريميرليج وتحديدا أمام مانشستر يونايتد وإيفرتون في آنفيلد.

وفي حالة تأهل ليفربول إلى نصف نهائي دوري الأبطال، سيخوض مواجهة الذهاب هذا الشهر أيضا أحد يومي 26 و27 أبريل، قبل أن يحل ضيفا على نيوكاسل يونايتد يوم 30 من الشهر نفسه في الدوري الإنجليزي.

7 مباريات حاسمة لليفربول في 22 يوما:

السبت 2 إبريل - ليفربول وواتفورد (الأسبوع 31 للدوري الإنجليزي)

الثلاثاء 5 إبريل - بنفيكا وليفربول (ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا)

الأحد 10 إبريل - مانشستر سيتي وليفربول (الأسبوع 32 للدوري الإنجليزي)

الأربعاء 13 إبريل - ليفربول وبنفيكا (إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا)

السبت 16 إبريل - مانشستر سيتي وليفربول (نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي)

الثلاثاء 19 إبريل - ليفربول ومانشستر يونايتد (الأسبوع 33 للدوري الإنجليزي)

الأحد 24 إبريل - ليفربول وإيفرتون (الأسبوع 34 للدوري الإنجليزي)