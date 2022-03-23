رسميا.. رفض اعتراض العراق على نقل مباراته مع الإمارات إلى ملعب محايد

رفضت محكمة التحكيم الرياضية (كاس)، الاعتراض الذي تقدم به الاتحاد العراقي لكرة القدم بسبب قيام الاتحاد الدولي (فيفا)، بنقل مباراة العراق والإمارات إلى ملعب محايد، بعدما كانت مقررة في العاصمة بغداد، وتحديد استاد الملك فهد في الرياض مكانا لها، بسبب الظروف الأمنية في العراق، حسب رؤية الاتحادين الدولي والآسيوي.



وذكر الاتحاد العراقي، في بيان الثلاثاء، "ردت محكمة كاس، الاعتراض الذي تقدم به الاتحاد العراقي بخصوص نقل مباراة الإمارات والمطالبة بعودتها إلى استاد المدينة الدولي في بغداد".



وأضاف البيان "لم توافق المحكمة على طلب العراق على الرغم من الدفوعات التي قدمت".



وقرر فيفا الأسبوع الماضي، نقل مباراة العراق والإمارات ضمن التصفيات المؤدية إلى مونديال قطر 2022 إلى ملعب محايد بسبب الأوضاع الأمنية المتصلة باستهداف مدينة أربيل بعدة صواريخ انطلقت من الأراضي الإيرانية، مطلع الأسبوع الماضي، ثم حدد لاحقا المملكة العربية السعودية، مكانا لإقامة المباراة بعد التشاور مع الاتحاد الآسيوي.



ويلتقي منتخبا الإمارات، والعراق بعد غد الخميس ضمن منافسات المجموعة الآسيوية الأولى.



ونشر الاتحاد العراقي لكرة القدم صورا، الثلاثاء، قبيل مغادرة وفد المنتخب الوطني لكرةِ القدم عبر طائرةٍ خاصةٍ الى العاصمةِ الرياض.



(فرانس برس)