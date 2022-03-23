الامارات | استعراض «الفلاي بورد» في مهرجان الظفرة البحري اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن استعراض «الفلاي بورد» في مهرجان الظفرة البحري اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق، اليوم، فعاليات ومنافسات استعراض الفلاي بورد بفئاته المختلفة على شاطئ مدينة المرفأ في منطقة الظفرة، وبتنظيم نادي أبوظبي للرياضات البحرية، وتأتي هذه المنافسة كي تكون ضمن أجندة وبطولات وفعاليات مهرجان الظفرة البحري، الذي يستمر حتى 26 من مارس الحالي، وبتنظيم من لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي والنادي البحري.

وتنطلق فعاليات الاستعراض بمشاركة 11 متسابقاً على فئتين، هما المبتدئون والمحترفون، ومن المنتظر أن نشاهد عبر هذه الفعاليات استعراضات مختلفة ومتنوعة للفلاي بورد، وفي نطاق الزمن المحدد لكل متسابق عبر التحدي الذي سيبدأ في تمام الرابعة عصراً، ويستمر حتى قرابة الخامسة مساء، وتتويج الفائزين لاحقاً.

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