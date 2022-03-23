الامارات | 18 فعالية دولية وتنافسية في دبي نهاية الأسبوع

شكرا لقرائتكم خبر عن 18 فعالية دولية وتنافسية في دبي نهاية الأسبوع والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في الوقت الذي تتجه فيه أنظار العالم إلى دبي، مساء السبت المقبل، لمتابعة أشهر سباقات الخيول العالمية «سباق كأس دبي العالمي للخيول»، الذي تقام نسخته الـ26 في «ميدان»، وتتنافس فيه أقوى الخيول العالمية على جوائز يبلغ مجموعها 30.5 مليون دولار (112.03 مليون درهم)، تشهد ملاعب ومضامير وشوارع وصالات دبي العديد من الفعاليات الرياضية الأخرى التي يبلغ عددها 18 فعالية، يتصدّرها سباق إكسبو دبي 2020 للجري، الذي يقام صباح السبت المقبل، داخل أروقة إكسبو.

واستقطب سباق إكسبو دبي 2020 حتى الآن أكثر من 15 ألف مشارك في مسافات 3 و5 و10 كيلومترات، مع استمرار التسجيل في فئة 10 كيلومترات حتى منتصف الليلة، ويعد سباق إكسبو للجري من أهم الأحداث المجتمعية الذي تم تنظيمه خلال فترة إكسبو، إلى جانب السباقات الأسبوعية التي تقام صباح كل يوم سبت. وتختتم منافسات النسخة الـ13 من بطولة فزاع الدولية لأصحاب الهمم لألعاب القوى التي تقام برعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي في نادي دبي لأصحاب الهمم، بمشاركة 500 لاعب ولاعبة، من 43 دولة، الذين يتنافسون للتأهل إلى دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024.

كما تختتم منافسات بطولة التنس الأرضي في استاد سوق دبي الحرة للتنس، ضمن فعاليات النسخة الثانية من «ألعاب مدارس دبي» الدورة الرياضية الأكبر من نوعها للمدارس الخاصة في دبي التي تنظمها شركة «إي إس إم».

وتنطلق فعاليات النسخة السابعة من معرض الإمارات للسيارات (كوستم شو) في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 25 إلى 27 مارس، ويشمل المعرض مسابقات للمشاركين والجمهور تبلغ قيمة جوائزها 500 ألف درهم، كما يتضمن أنشطة خاصة للأطفال والعائلات، ومسابقات دريفت في الساحة الخارجية لمركز دبي التجاري العالمي.

3 بطولات ملاكمةتشهد دبي تنظيم ثلاث بطولات للملاكمة، بمشاركة ملاكمين من مختلف دول العالم، حيث تقام النسخة الثانية من بطولة إي إم دي فايت نايت للملاكمة يوم الجمعة 25 مارس في نادي إي إم دي للياقة في رأس الخور بمنطقة ند الحمر، التي يلتقي فيها مجموعة من أبطال الملاكمة من داخل الدولة وخارجها.

وتشهد بطولة ليجاسي الدولية للملاكمة التي تقام في استاد سوق دبي الحرة للتنس السبت 26 مارس تسعة من أقوى نزالات الملاكمة بمشاركة 14 ملاكماً دولياً، حيث يدافع الملاكم الكوبي مايك بيريز عن لقب «دبليو بي إيه القارية» أمام التشيكي فاسيل دوكار.

كما تقام بطولة «رايزنغ سن» الدولية للملاكمة للوزن الثقيل يوم السبت 26 مارس في فندق ومنتجع الحبتور جراند، وتشهد منافسة قوية بين الملاكم الكاميروني رولي لامبرت أمام الملاكم الفرنسي موريس بوسيتي.

6 سباقات للجري

تقام ستة سباقات جري في مختلف مناطق دبي، حيث ينطلق سباق سكيتشرز للجري في أكاديمية شرطة دبي بمنطقة الصفوح، وسباق إكسبو 2020 للجري 3، وسباق الجالية الهندية للجري الأحد المقبل على طريق شاطئ الممزر، مسيرة المشي من أجل التهاب المفاصل التي تنطلق من بوابة 2 في حديقة خور دبي، سباق كيو 1 للجري في مضمار ميدان، وسباق سبينس للجري العائلي الذي يقام في منطقتي سيدر فيلا بواحة السيليكون ومنطقة ند الشبا. وينظم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية بطولة دبي لصيد الأسماك بقوارب الكاياك في ميناء دبي هاربور، وبطولة دبي كايت سيرف في جزيرة ديرة، وتنطلق منافسات كأس دبي العالمي للخيول في مضمار الخيول بميدان، وينظم نادي ماكس آند إيجل في منطقة ند الشبا الرياضية بطولة الكروس فيت وبطولة الترايثلون، وبطولة «باور غايمز دبي»، للرياضات المجتمعية المختلطة التي تقام في مدينة دبي للاستدامة على شارع القدرة، كما يقام سباق كراتيريوم أوكيلي للدراجات الهوائية في سوق المرفأ بجزيرة ديرة.

• 15000 مشارك في سباق إكسبو 2020 للجري.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news