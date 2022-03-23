الامارات | «الأبيض» يتدرب في الرياض.. والزعابي ورمضان خارج الحسابات

شكرا لقرائتكم خبر عن «الأبيض» يتدرب في الرياض.. والزعابي ورمضان خارج الحسابات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يؤدي المنتخب الوطني الأول لكرة القدم حصة تدريبية واحدة، اليوم، في العاصمة السعودية الرياض، استعداداً للقاء العراق غداً، ضمن الجولة التاسعة لحساب المجموعة الأولى في الدور الحاسم للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022، علماً أن بعثة المنتخب كانت قد غادرت إلى الرياض مساء أمس، عبر مطار آل مكتوم الدولي، بعدما أنهى المنتخب معسكراً داخلياً في دبي استمر منذ الـ14 من الشهر الجاري، بقيادة المدرب الأرجنتيني ردولفو أروابارينا، الذي ركز خلال التمارين الأخيرة على جاهزية اللاعبين من الجوانب النفسية والفنية والبدنية، فيما أعلن اتحاد كرة القدم في بيان صحافي، أمس، أن الجهاز الفني والإداري للمنتخب الوطني قرر استبعاد المدافع شاهين عبدالرحمن من قائمة الأبيض، الذي يستعد لخوض مباراتي العراق وكوريا الجنوبية في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، لأسباب إدارية وفنية.

وأضاف البيان «تقرر أيضاً عدم سفر اللاعب طحنون الزعابي إلى الرياض لدواعٍ صحية، علماً أن اللاعب سيغيب عن مواجهة العراق بسبب تراكم الإنذارات».

بدوره، أكد عضو لجنة المنتخبات الوطنية مشرف المنتخب الوطني، أحمد الطنيجي، أن جدول تحضيرات المنتخب يسير على ما يرام، وأن هناك تركيزاً عالياً في المنتخب.

وكشف الطنيجي في تصريحات صحافية عن أن المنتخب سيؤدي حصة تدريبية واحدة في الرياض، اليوم، وسيعود إلى أرض الوطن بعد المباراة مباشرة، للتحضير لمباراته المقبلة أمام كوريا الجنوبية المقررة في الـ29 من الشهر الجاري.

وأشار إلى أنه ليس هناك غيابات في صفوف المنتخب، باستثناء اللاعبين الموقوفين، وهما طحنون الزعابي وعبدالله رمضان، بسبب الإنذارات. وأضاف: «لاعبو المنتخب على قدر المسؤولية». واعتبر الطنيجي أن التوليفة الحالية ليست جديدة، لأن معظم اللاعبين سبق لهم اللعب في المنتخب، ماعدا لاعبين اثنين أو ثلاثة.

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