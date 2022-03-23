الامارات | رمسة ملاعب

شكرا لقرائتكم خبر عن رمسة ملاعب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شاهين

طالب مراقبون من اتحاد كرة القدم بالكشف عن الأسباب التي دعت الجهازين الفني والإداري للمنتخب الوطني لاستبعاد اللاعب شاهين عبدالرحمن قبل المباراة المرتقبة أمام العراق، والتعامل بكل شفافية في مثل هذه الأمور.

مقابلة

فضّل محترف دولي، يلعب في أحد أندية وسط ترتيب فرق دوري المحترفين، عدم الإدلاء بتصريحات إعلامية حول إمكانية تجديد عقده، مبيناً أنه يحتاج إلى أن يجري مقابلة مع القائمين على النادي، وأن إجاباته ستعتمد على هذه المقابلة.

تواصل

طلب مسؤول في نادٍ ينافس على الصعود للمحترفين من المدرب واللاعبين، تقليل التواصل مع الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، قبل خوض الفريق مباراتيه المقبلتين المهمتين في دوري الدرجة الأولى، لكي لا يتأثر تركيز اللاعبين وحظوظ المنافسة على التأهل.

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