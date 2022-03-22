شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يواصل تدريباته دون حضور جماهيري لفرض الهدوء.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل فريق الكرة بالاتحاد السكندرى تدريباته اليوم بعد أن عاد لاعبو الفريق إلى تدريباتهم أمس، عقب الراحة التى حصل عليها اللاعبون خلال فترة انتقال القيادة من حسام حسن إلى عماد النحاس.

وبدأ فريق الكرة بالاتحاد السكندرى تدريبه اليوم بجلسة عقدها عماد النحاس المدير الفنى مع اللاعبين على هامش مران اليوم الثلاثاء على ملعب النادى بفرع سموحة.

وشهدت الجلسة حديثا خاصا عن برنامج مران اليوم وبعض الأفكار الفنية المراد تنفيذها خلال التدريبات الجماعية للفريق.

وخضع لاعبو الفريق لمجموعة من التدريبات البدنية برفع مجموعة من الأحمال، ثم فقرة أخرى لتقوية عضلات القدم، بالإضافة لبعض التمارين بالكرة وبدونها، ويواصل الاتحاد تدريباته خلال فترة التوقف الدولى الحالية، استعدادا لمواجهة الاهلى فى الجولة الثانية عشرة من بطولة الدورى الممتاز.

وكان عماد النحاس قد تسلم مهامه الرسمية لقيادة سيد البلد وقاد تدريبات الفريق منذ الأمس بعد اجتماع التعارف مع اللاعبين، ويسعى النحاس وجهازه المعاون إلى استغلال فترة التوقف لتجهيز الفريق من خلال فترة إعداد مصغرة.