شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعود السبت المقبل لاستئناف تدريباته استعدادا للهلال السوداني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف فريق الأهلي تدريباته الجماعية يوم السبت المقبل على ملعب مختار التتش في بداية التحضير لمباريات الفريق الأحمر القادمة بدءا من مباراة الهلال السوداني في ختام دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها أحد يومي 1 أو 2 أبريل.

وحصل لاعبو الأهلي على راحة 8 أيام منذ الانتهاء من مباراته ضد المريخ السوداني بالجولة الخامسة لدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا وهي العطلة التي تنتهي يوم الجمعة المقبل.

ويدخل فريق الأهلي جدول مزدحم خلال شهر أبريل المقبل سواء في بطولة الدوري أو دوري أبطال إفريقيا، خاصة حال تأهله إلى ربع نهائي البطولة الإفريقية واستمراره في المنافسة على حصد اللقب للمرة الثالثة على التوالي والحادية عشر في تاريخه.

ويلعب الأهلي 7 مباريات خلال شهر أبريل ما بين 3 مباريات في دوري أبطال إفريقيا و4 مباريات في الدوري، وهناك احتمالية لتأجيل مباراة إنبي في الدوري حال صعود الأهلي إلى ربع نهائي البطولة الإفريقية، لأنها ستقع في المنتصف بين مباراتي ذهاب وإياب دور الثمانية الإفريقي.

وتأتي مباريات الأهلي في الدوري أو دوري أبطال إفريقيا كالتالي:

الأهلي والهلال في ختام دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا أحد يومي 1 أو 2 أبريل

الأهلي والاتحاد السكندري في الدوري يوم 6 أبريل

المصري والأهلي في الدوري يوم 9 أبريل

ذهاب دور الـ8 لدوري أبطال إفريقيا 15 أو 16 أبريل

إنبي والأهلي في الدوري يوم 19 أبريل

إياب دور الـ8 لدوري أبطال إفريقيا أحد يومي 22 أو 23 أبريل

الأهلي وطلائع الجيش في الدوري يوم27 أبريل

سيراميكا والأهلي في الدوري يوم 30 أبريل