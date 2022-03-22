شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 22 مارس 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 22 مارس 2022 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها،الأمن يضع مدونة سلوك للجماهير قبل مباراة مصر والسنغال.. تعرف عليها،تعرف على موقف بيرسي تاو وهانى من المشاركة مع الأهلي أمام الهلال .

تعرف على موقف بيرسي تاو وهانى من المشاركة مع الأهلي أمام الهلال

أكد الجهاز الطبي للأهلي أن الإصابة التي يعاني منها ثنائي الفريق حمد هاني وبيرسي تاو لن تمنعهما من المشاركة في مباراة الهلال السوداني بدوري أبطال أفريقيا.

الأمن يضع مدونة سلوك للجماهير قبل مباراة مصر والسنغال.. تعرف عليها

وضعت الأطقم الأمنية للمجموعة الإفريقية المكلفة بتأمين مباراة مصر والسنغال قائمة سلوك للجماهير التي ستحضر المباراة، جاء أبرزها: "التعاون خلال التفتيش الأمني، والجلوس في المقعد المخصص حسب التذكرة، وإبراز التذكرة عند الطلب".

وزير الرياضة يحضر مران المنتخب استعداداً لمباراة السنغال

حرص الدكتور أشرف صبحى -وزير الشباب والرياضة- على حضور مران المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم الذى أقيم ،اليوم الثلاثاء، بإستاد الدفاع الجوى فى إطار الاستعداد لمباراة السنغال المقبلة.

مرتضى منصور يقرر زيادة مرتبات جميع موظفى وعمال الزمالك ومنحة شهر رمضان

قرر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك زيادة مرتبات جميع العمال والموظفين في النادي بقيمة 500 جنيه شهريا، ويعد هذا القرار ما اتخذه منصور منذ 4 أيام مساهمة في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

تواجد اليوم، الثلاثاء، إسماعيل يوسف داخل جدران نادى الزمالك، من أجل عقد جلسة مع البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفنى للفريق الأول، وأمير مرتضى منصور المشرف على الكرة، قبل تسلم مهام عمله بمنسب مدير الكرة.