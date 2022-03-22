ضياء السيد يكشف موقف صلاح من مواجهة السنغال.. ويصرح: هذا ما نعد به

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشف ضياء السيد، مدرب منتخب مصر، جاهزية محمد صلاح قائد الفريق لمواجهة السنغال في تصفيات كأس العالم، مشيرا إلى أن اللاعبين مصممون عل التأهل إلى مونديال قطر 2022.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره السنغالي، يومي الجمعة والثلاثاء المقبلين 25 و29 من شهر مارس الجاري، خلال التصفيات النهائية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2022 التي ستقام في قطر نهاية العام الجاري.

وقال ضياء السيد في تصريحات صحفية: "أطمئن الجماهير، الكل في حالة تركيز كبيرة للغاية من أجل مباراة السنغال، اللاعبون يتمتعون بالثقة وعلى علم بأهمية حلم المصريين بالوصول لكأس العالم، ومصممون على تقديم كرة قدم جيدة والوصول لكأس العالم".

وأضاف: "هناك حالة تركيز كاملة في المعسكر بعد التطور الكبير الذي حدث في بطولة أمم أفريقيا والذي ترك مردودا جيدا لدى الجماهير، نرغب في تقديم مباراة ترضي الشعب المصري ونصل إلى كأس العالم".

وتابع: "نعد بالتحلي بالروح القتالية وتقديم أداء قوي لأن الهدف كبير، السنغال فريق قوي وكبير ولديه نفس الهدف، وإن شاء الله التأهل لكأس العالم يكون من نصيبنا".

وعن حضور 60 ألف متفرج لمباراة مصر والسنغال في إستاد القاهرة، أكد ضياء السيد: "نشكر جميع المسؤولين لأنهم يشعرون بنبض الشعب المصري، اللاعبون سعداء بوجود الجماهير ولن نخذلهم وسنخرج بنتيجة إيجابية".

وعن جاهزية محمد صلاح بعد الإصابة التي تعرض لها مع ليفربول، أوضح: "صلاح حالته مطمئنة وإن شاء الله يلعب ويسجل".

وأتم مدرب منتخب مصر قائلا: "لا نريد التحدث عن الاختيارات في القائمة، هناك ثقة في كل اللاعبين ويجب على الجميع دعمهم حتى يكون القادم أفضل".