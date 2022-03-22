مساعد كيروش يتحدث عن.. إدراة مباراة السنغال من المدرجات.. وما يحتاجه صلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد روجر دي سا المدرب المساعد لكارلوس كيروش في الجهاز الفني لمنتخب مصر، أن إدارة مباراة السنغال من المدرجات يعطي الجهاز الفني أفضلية من حيث منظور الرؤية، مشيراً إلى أن المنتخب الوطني سيقدم كل ما لديهم".

ويستعد منتخب مصر لملاقاة منتخب السنغالي، يومي 25 و29 في التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022 المقام في قطر.

وقال روجر دي سا في تصريحات لصحيفة "سوبر سبورت" الجنوب أفريقية: "أعتقد أن ما يفتقده محمد صلاح في مسيرته هو تقديم الأداء في كأس العالم، وذلك ما يتطلع إليه، وهو يحمل الفريق دائماً، وأعتقد أن عليه أن يتخلص من هذا الضغط وأن يلعب أكثر قليلاً، وتحدثنا معه بشأن ذلك، هو رجل محبوب وإنسان رائع ولاعب يعطي 120% من أداؤه".

وأضاف: "المباراة الماضية أمام السنغال، لم تكن مجرد نهائي، لقد علمنا الكثير عن لاعبينا، وكنا منظمين ولا أعتقد أنه كان يمكننا المنافسة مباراة تلو الأخرى أمام تلك الفرق بدون التنظيم، ولكن الحقيقة هي أننا كنا منظمين وجعلتنا نعتلي منصة جيدة وأعتقد أن هذه هي الطريقة التي يجب اللعب بها في أفريقيا، وأتمنى أن نستمر على ذلك الأداء".

وعن إدارة المباراة النهائية أمام السنغال من المدرجات: "لم يكن سيئاً للغاية، بفضل التكنولوجيا التي نحظى بها خلال هذه الأيام، وأعتقد أننا لم نتأثر كثيراً بسبب ذلك الأمر، وتواصلنا جميعاً عبر الراديو والهواتف المحمولة، وأعتقد أننا كنا الأفضل لأننا كنا نرى المباراة من منظور مختلف وبزوايا مختلفة، حيث كان أحدنا في الأعلى والأخر في الناحية الأخرى من الملعب، واستطعنا أن نكون متواصلين في جميع الأوقات، والآن استطعنا أن نتعلم لماذا يجلس مدربو رياضة الرجبي في الأعلى، حتى نرى أكثر، وربما نستمر في فعل ذلك".

وأوضح: "أعتقد أن اتحاد الكرة المصري قدم استئنافاً بخصوص عقوبة الإيقاف، ولكن لا أعلم ما هي المدة التي يستغرقها الأمر، ولكن على أي حال، فليحدث ما يحدث وسنقود الأمور من أي مكان، وسنستمر في الاستعداد كما كنا نفعل، ونعلم أنه نهائي مباراة ذهاب وإياب، وإذا فزنا سنذهب إلى قطر وإذا لم نفز فسنكون مثل البقية".

وتابع مساعد كيروش: "لقد شاهدنا مباراة السنغال حوالي 20 مرة، وسنستمر في دراسة تلك المباراة، ولدينا أفكارنا الخاصة ونتطلع إلى الأشياء الجيدة التي قدمناها، ونعلم الأخطاء التي ارتكبناها ونأمل أن نصححها، وأن نتحسن في جميع النواحي، وأعتقد أننا تأهلنا إلى المباراة النهائية ونحن مرهقين وخضنا أوقات إضافية ولعبنا الكثير من ركلات الترجيح، وأن نلعب بنفس الفريق في كل مباراة هو شيء مرهق لنا، وأعتقد أنهم تفوقوا علينا من الناحية البدنية، ولكن هذه المرة سيختلف الأمر ولنرى كيف ستسير الأمور".

وعن مباراتي الذهاب والعودة: "السنغال أعلى مننا في التصنيف ولذلك جعلهم يلعبون مباراة الذهاب خارج أرضهم، ولكن على كل حال هناك أفضلية ولا شك حول ذلك، ولكن من المهم لنا أن لا نتلقى الأهداف في أرضنا، وهذا سيكون أولويتنا الأولى، ولكن علينا أن نتذكر أنهم مباراتين كاملتين، ما يحدث في المباراة التي ستلعب على أرضنا، لن تكون الأمور منتهية، سيكون علينا اللعب في أرضهم".

واختتم روجر دي سا: "أعتقد أنه لا يوجد شخص توقع أن نذهب بعيداً إلى هذا الحد، والناس توقعت أننا سنصل إلى ربع النهائي فقط في البطولة الأفريقية، ولكن حقيقة أننا وصلنا إلى المباراة النهائية وكان بإمكاننا الفوز، وأعتقد أن العيش هنا في مصر ورؤية ما يفكر فيه الناس، هم سعداء بالأداء، والآن نعلم ما يريده المصريين، أن نذهب ونقدم كل ما لدينا بنسبة 100%، وأعتقد أن هذا ما نفعله".