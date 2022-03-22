لاعب السنغال السابق: مصر تريد الثأر.. ونمتلك الأفضلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

يرى لاعب المنتخب السنغالي السابق، فرديناند كولي، إن المنتخب المصري يُريد الانتقام من هزيمته الأخيرة أمام السنغال في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويستعد المنتخب الوطني لمواجهة نظيره السنغالي، مساء يوم الجمعة المقبل في ذهاب الجولة الحاسمة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

وأضاف كولي، خلال مداخلة بفضائية أون تايم سبورتس:"نحن أبطال أفريقيا ولكن ينتظرنا مباراة صعبة في القاهرة، وهي مباراة تتطلب العزم وهو أمر متوقع أمام جماهير المنتخب المصري وسط جماهيره والربع ساعة الأولى ستُحدد مسار المباراة، منتخب السنغال يمتلك بعض الأفضلية كونه بطل النسخة الأخيرة من أمم أفريقيا ولكن مصر منتخب استثنائي لديه القدرة على لعب هذه المباريات الصعبة ولا سيما أن المنتخب المصري سيكون وسط جماهيره".

وكان المنتخب الوطني قد هُزم في نهاية النسخة الماضية من بطولة كأس الأمم الأفريقية أمام نظيره السنغالي بركلات الترجيح.

وتابع لاعب المنتخب السنغالي السابق:"ندرك صعوبة مواجهة مصر ويجب الحفاظ على رباطة الجأش والهيمنة في أول ربع ساعة من المباراة فستكون حاسمة ولايجب أن نسمح للمنتخب المصري بالهيمنة؛ فالمنتخب المصري لم ينس هزيمته أمام السنغال فلديه ثأر".

وأتم كولي تصريحاته بقوله:"قوة المنتخب المصري في دفاعه وقوة كيروش أنه يستطع توجيه فريقه في الملعب للاتجاه الذي يريده، وكيروش يعلم المنتخب السنغالي وأعتقد أنه درسه جيدة فلديه استراتيجية دفاعية جيدة ويلعب بشكل متماسك ولديه فريق صعب اختراقه وطريقة لعب المنتخب المصري تذكرني بالدفاع الإيطالي، ولابد أن نضع أعينا على محمد صلاح الذي يستطيع التسجيل في أي لحظة".