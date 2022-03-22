عائدون للمونديال.. شادي محمد لمصراوي: لاعبي المنتخب مستواهم تراجع.. والجماعية طريقنا لكأس العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: محمود حمدي

يترقب جمهور الكرة المصرية، مواجهتي المنتخب الوطني أمام نظيره السنغالي، ضمن الجولة الحاسمة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 المقرر اقامتها بقطر.

وأكد شادي محمد، نجم المنتخب المصري السابق والنادي الأهلي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، على ضرورة تحقيق الفوز في مواجهة الذهاب باستاد القاهرة قبل التوجه للعاصمة السنغالية داكار وخوض لقاء العودة.

وأضاف شادي محمد: "على المنتخب دخول المباراة بهجوم ضاغط، ومحاولة استغلال الضغط الجماهيري والأجواء الحماسية وتسجيل هدف مبكر".

وتابع نجم الأهلي السابق: "كل الدعم للجهاز الفني ولاعبي المنتخب، ولا أريد الحديث عن لاعب بعينه ولكن أتحدث عن الجماعية، منتخب مصر عندما يلعب بجماعية يظهر بشكل مختلف وقوي أمام أي منافس بأفريقيا".

وواصل شادي محمد: "هناك لاعبين اختلف مستواهم بشدة عقب كأس أفريقيا، وبدون ذكر أسماء، باستثناء زيزو لاعب الزمالك، هناك تراجع في مستوى لاعبي المنتخب".

وجاء تشكيل شادي محمد المتوقع لمواجهة السنغال كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد فتوح، محمد عبدالمنعم، محمود حمدي "الونش"، عمر كمال

الوسط: محمد النني، عمر السولية، أحمد سيد "زيزو"

الهجوم: محمود حسن "تريزيجيه"، مصطفى محمد، محمد صلاح.

ويلتقي المنتخب المصري أمام نظيره السنغالي، ذهابًا يوم الجمعة المقبل بالقاهرة، على أن يلتقي المنتخبين الثلاثاء إيابًا بالعاصمة السنغالية داكار.