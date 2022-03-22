منتخب اليمن - استبعاد 6 لاعبين من معسكر منتخبنا الوطني في سيئون

استبعد أمين السنيني المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم اليوم الثلاثاء 6 لاعبين من المعسكر الداخلي الذي يقيمه في الملعب الأولمبي بمدينة سيئون.



وقال الاتحاد اليمني لكرة القدم في بيان رسمي اليوم أن استبعاد اللاعبين جاء لأسباب مختلفة منها الإصابة، وعدم حاجة المنتخب لبعضهم في الوقت الحالي.



واستبعد السنيني السداسي عبد الله الجروي، نبيل عبيد، ماجد مفتاح، عمرالمسبحي، أحمد مهدي، صالح الطيب.



ويواصل منتخبنا الوطني معسكره الداخلي في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت، شرق اليمن، منذ عشرة أيام استعدادا للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس آسيا المقررة في الصين عام 2023.



وينافس منتخبنا الوطني ضمن المجموعة الثانية بالتصفيات المؤهلة للبطولة القارية، التي تضم فلسطين، والفلبين، ومنغوليا.



وتقام مباريات المجموعة الثانية في منغوليا خلال شهر يونيو/ حزيران القادم.



(موقع كورة)

